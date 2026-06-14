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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Λευκό

Air Jordan 1 Low SE

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Λευκό
  • Στυλ: IQ9381-100

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος για ανθεκτικότητα και κορυφαία εμφάνιση.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Λευκό
  • Στυλ: IQ9381-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.3 αστέρια

  • Mariola528241096

    Πολύ άνετο και ποιοτικό παπούτσι. Εξαιρετική εφαρμογή και ωραίος σχεδιασμός!

  • Maybe one of my favorite styles I have gotten

    Maggie247744650

    These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them

  • Synthetic leather, feels cheap!

    Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392

    I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

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