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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low Method of Make - Light Orewood Brown/Μαύρο/Steam/Λευκό

Air Jordan 1 Low Method of Make

Γυναικεία παπούτσια

144,99 €
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Η νέα σειρά Method of Make ανανεώνει το άμεσα αναγνωρίσιμο AJ1 Low με το τεχνολογικά προηγμένο στιλ των σύγχρονων παπουτσιών για τρέξιμο. Το πολυτελές δέρμα συνδυάζεται με τις φάσες από ύφασμα και το τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με πλούσια σχεδίαση σε στρώσεις. Το μεταλλικό λογότυπο Nike Swoosh ολοκληρώνει το στιλ για τρέξιμο της δεκαετίας του 2000 με την ξεχωριστή του εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Μαύρο/Steam/Λευκό
  • Στυλ: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Η νέα σειρά Method of Make ανανεώνει το άμεσα αναγνωρίσιμο AJ1 Low με το τεχνολογικά προηγμένο στιλ των σύγχρονων παπουτσιών για τρέξιμο. Το πολυτελές δέρμα συνδυάζεται με τις φάσες από ύφασμα και το τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με πλούσια σχεδίαση σε στρώσεις. Το μεταλλικό λογότυπο Nike Swoosh ολοκληρώνει το στιλ για τρέξιμο της δεκαετίας του 2000 με την ξεχωριστή του εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Ο συνδυασμός γνήσιου και συνθετικού δέρματος παρέχει ανθεκτικότητα και σταθερό σχήμα.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος
  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Χαμηλό κολάρο
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Μαύρο/Steam/Λευκό
  • Στυλ: IW2026-110

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low Method of Make

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

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