Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low Method of Make

Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
Η νέα σειρά Method of Make ανανεώνει το άμεσα αναγνωρίσιμο AJ1 Low με το τεχνολογικά προηγμένο στιλ των σύγχρονων παπουτσιών για τρέξιμο. Το πολυτελές δέρμα συνδυάζεται με τις φάσες από ύφασμα και το τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με πλούσια σχεδίαση σε στρώσεις. Το μεταλλικό λογότυπο Nike Swoosh ολοκληρώνει το στιλ για τρέξιμο της δεκαετίας του 2000 με την ξεχωριστή του εμφάνιση.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Η νέα σειρά Method of Make ανανεώνει το άμεσα αναγνωρίσιμο AJ1 Low με το τεχνολογικά προηγμένο στιλ των σύγχρονων παπουτσιών για τρέξιμο. Το πολυτελές δέρμα συνδυάζεται με τις φάσες από ύφασμα και το τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με πλούσια σχεδίαση σε στρώσεις. Το μεταλλικό λογότυπο Nike Swoosh ολοκληρώνει το στιλ για τρέξιμο της δεκαετίας του 2000 με την ξεχωριστή του εμφάνιση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Knezevic
Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.
I like them but ...
trixmix
I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.
Unique.
BernieD397273787
In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.
Air Jordan 1 Low Method of Make