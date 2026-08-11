Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low Method of Make

Η νέα σειρά Method of Make ανανεώνει το άμεσα αναγνωρίσιμο AJ1 Low με το τεχνολογικά προηγμένο στιλ των σύγχρονων παπουτσιών για τρέξιμο. Το πολυτελές δέρμα συνδυάζεται με τις φάσες από ύφασμα και το τελείωμα με κρόσσια στο επάνω μέρος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με πλούσια σχεδίαση σε στρώσεις. Το μεταλλικό λογότυπο Nike Swoosh ολοκληρώνει το στιλ για τρέξιμο της δεκαετίας του 2000 με την ξεχωριστή του εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Μαύρο/Steam/Λευκό

Στυλ: IW2026-110