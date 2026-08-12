Γυναικεία παπούτσια πεζοπορίας ACG Zegama Hike

Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
Μετατρέψε τις εξαντλητικές αναρριχήσεις σε ορίζοντες ευτυχίας. Το Zegama Hike είναι ο αξιόπιστος γκουρού των μονοπατιών που θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον προορισμό σου. Διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες, ενώ η ανάλαφρη, εξαιρετικά προστατευτική ενδιάμεση σόλα του συνδυάζεται με τα καρφιά Vibram® MegaGrip για σταθερή πρόσφυση, ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση και έλεγχο. Η ευρύχωρη σχεδίαση και η φαρδύτερη εξωτερική σόλα προσφέρουν μια σταθερή βάση για να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις των ανώμαλων εδαφών και των εναλλαγών του.
ACG Zegama Hike
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ACG HIKE.
Μετατρέψε τις εξαντλητικές αναρριχήσεις σε ορίζοντες ευτυχίας. Το Zegama Hike είναι ο αξιόπιστος γκουρού των μονοπατιών που θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον προορισμό σου. Διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες, ενώ η ανάλαφρη, εξαιρετικά προστατευτική ενδιάμεση σόλα του συνδυάζεται με τα καρφιά Vibram® MegaGrip για σταθερή πρόσφυση, ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση και έλεγχο. Η ευρύχωρη σχεδίαση και η φαρδύτερη εξωτερική σόλα προσφέρουν μια σταθερή βάση για να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις των ανώμαλων εδαφών και των εναλλαγών του.
Η καινοτόμος ενδιάμεση σόλα παρέχει έναν εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση πιο σκληρού αφρού προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος.
Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.
Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις το μονοπάτι, το λουράκι στη φτέρνα έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να έχεις σταθερό βήμα με το παπούτσι. Η φαρδύτερη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερή βάση καθώς διασχίζεις εδάφη που εναλλάσσονται.
Καθώς το πόδι σου ανοίγει στις μεγαλύτερες αποστάσεις, η εκτεταμένη περιοχή με τις οπές για τα κορδόνια δημιουργεί ένα σύστημα εφαρμογής που σου επιτρέπει να κάνεις εύκολες προσαρμογές, ώστε να νιώθεις άνεση σε όλο το πόδι σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
Crystal625496392
Very comfortable from the moment you put them on. No problems with my first 2 hikes.
ACG Zegama Hike
Καινοτομία για
Επιφάνεια
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού