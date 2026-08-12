Γυναικεία παπούτσια πεζοπορίας ACG Zegama Hike

ACG Zegama Hike

179,99 €

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ACG HIKE.

Μετατρέψε τις εξαντλητικές αναρριχήσεις σε ορίζοντες ευτυχίας. Το Zegama Hike είναι ο αξιόπιστος γκουρού των μονοπατιών που θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον προορισμό σου. Διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες, ενώ η ανάλαφρη, εξαιρετικά προστατευτική ενδιάμεση σόλα του συνδυάζεται με τα καρφιά Vibram® MegaGrip για σταθερή πρόσφυση, ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση και έλεγχο. Η ευρύχωρη σχεδίαση και η φαρδύτερη εξωτερική σόλα προσφέρουν μια σταθερή βάση για να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις των ανώμαλων εδαφών και των εναλλαγών του.

Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία

Η καινοτόμος ενδιάμεση σόλα παρέχει έναν εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση πιο σκληρού αφρού προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος.

Αξιόπιστη πρόσφυση

Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.

Σταθερή συγκράτηση

Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις το μονοπάτι, το λουράκι στη φτέρνα έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να έχεις σταθερό βήμα με το παπούτσι. Η φαρδύτερη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερή βάση καθώς διασχίζεις εδάφη που εναλλάσσονται.

Απόλυτα άνετη εφαρμογή

Καθώς το πόδι σου ανοίγει στις μεγαλύτερες αποστάσεις, η εκτεταμένη περιοχή με τις οπές για τα κορδόνια δημιουργεί ένα σύστημα εφαρμογής που σου επιτρέπει να κάνεις εύκολες προσαρμογές, ώστε να νιώθεις άνεση σε όλο το πόδι σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας.