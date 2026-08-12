 
εικόνα 1 από 8
Υψηλή βαθμολογία
Γυναικεία παπούτσια πεζοπορίας ACG Zegama Hike - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Γυναικεία παπούτσια πεζοπορίας

179,99 €
Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
Life Lime/Barely Volt/Smoke Grey/Dark Smoke Grey
Cream II/Light Orewood Brown/Cave Stone/Cream II
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Μετατρέψε τις εξαντλητικές αναρριχήσεις σε ορίζοντες ευτυχίας. Το Zegama Hike είναι ο αξιόπιστος γκουρού των μονοπατιών που θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον προορισμό σου. Διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες, ενώ η ανάλαφρη, εξαιρετικά προστατευτική ενδιάμεση σόλα του συνδυάζεται με τα καρφιά Vibram® MegaGrip για σταθερή πρόσφυση, ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση και έλεγχο. Η ευρύχωρη σχεδίαση και η φαρδύτερη εξωτερική σόλα προσφέρουν μια σταθερή βάση για να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις των ανώμαλων εδαφών και των εναλλαγών του.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Στυλ: IO7855-002

ACG Zegama Hike

179,99 €

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ACG HIKE.

Μετατρέψε τις εξαντλητικές αναρριχήσεις σε ορίζοντες ευτυχίας. Το Zegama Hike είναι ο αξιόπιστος γκουρού των μονοπατιών που θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον προορισμό σου. Διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες, ενώ η ανάλαφρη, εξαιρετικά προστατευτική ενδιάμεση σόλα του συνδυάζεται με τα καρφιά Vibram® MegaGrip για σταθερή πρόσφυση, ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση και έλεγχο. Η ευρύχωρη σχεδίαση και η φαρδύτερη εξωτερική σόλα προσφέρουν μια σταθερή βάση για να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις των ανώμαλων εδαφών και των εναλλαγών του.

Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία

Η καινοτόμος ενδιάμεση σόλα παρέχει έναν εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση πιο σκληρού αφρού προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος.

Αξιόπιστη πρόσφυση

Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.

Σταθερή συγκράτηση

Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις το μονοπάτι, το λουράκι στη φτέρνα έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να έχεις σταθερό βήμα με το παπούτσι. Η φαρδύτερη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερή βάση καθώς διασχίζεις εδάφη που εναλλάσσονται.

Απόλυτα άνετη εφαρμογή

Καθώς το πόδι σου ανοίγει στις μεγαλύτερες αποστάσεις, η εκτεταμένη περιοχή με τις οπές για τα κορδόνια δημιουργεί ένα σύστημα εφαρμογής που σου επιτρέπει να κάνεις εύκολες προσαρμογές, ώστε να νιώθεις άνεση σε όλο το πόδι σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Το αεριζόμενο επάνω μέρος από ύφασμα είναι ανάλαφρο για πεζοπορίες μεγάλων αποστάσεων και ανθεκτικό στα δύσκολα εδάφη.
  • Το απαλό και ελαστικό καλτσάκι στον αστράγαλο δεν αφήνει τα σκουπιδάκια να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του παπουτσιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Θηλιές έλξεις στη φτέρνα και τη γλώσσα
  • Γυναικείο μέγεθος 39: 348 γραμμάρια
  • Διαβαθμίσεις ύψους: 32 mm (φτέρνα)/28 mm (μπροστινό μέρος)
  • Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων: 4 mm
  • Ύψος προεξοχής: 5 mm
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Στυλ: IO7855-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (25)

4.7 αστέρια

  • Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c

    Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

  • Crystal625496392

    Very comfortable from the moment you put them on. No problems with my first 2 hikes.

Γυναικεία παπούτσια πεζοπορίας ACG Zegama Hike

ACG Zegama Hike

179,99 €

Ένα ανθεκτικό ορειβατικό μποτάκι πεζοπορίας με ανάλαφρη εφαρμογή, εμπνευσμένο από ένα παπούτσι υψηλών ταχυτήτων για ανώμαλο δρόμο.

Καινοτομία για

Πεζοπορία

Επιφάνεια

Δύσβατη

Αντικραδασμική προστασία

Μέγιστη

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 348 γρ. (Γυναικείο μέγεθος 39)

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία

    Η καινοτόμος ενδιάμεση σόλα παρέχει έναν εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση πιο σκληρού αφρού προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος.

  • Αξιόπιστη πρόσφυση

    Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.

  • Σταθερή συγκράτηση

    Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις το μονοπάτι, το λουράκι στη φτέρνα έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να έχεις σταθερό βήμα με το παπούτσι. Η φαρδύτερη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερή βάση καθώς διασχίζεις εδάφη που εναλλάσσονται.

  • Απόλυτα άνετη εφαρμογή

    Καθώς το πόδι σου ανοίγει στις μεγαλύτερες αποστάσεις, η εκτεταμένη περιοχή με τις οπές για τα κορδόνια δημιουργεί ένα σύστημα εφαρμογής που σου επιτρέπει να κάνεις εύκολες προσαρμογές, ώστε να νιώθεις άνεση σε όλο το πόδι σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 3