Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG Pegasus Trail

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG Pegasus Trail
Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και σταθερή πρόσφυση.
Ένα παπούτσι φτιαγμένο για τον ανώμαλο δρόμο με την υψηλή απόκριση που γνωρίζεις από τον δρόμο της πόλης. Γι' αυτό υπάρχει το ACG Pegasus Trail: για να τρέχεις χιλιόμετρα σε γραφικά τοπία με άνετη αντικραδασμική προστασία. Φροντίσαμε να έχει το κράτημα που χρειάζεσαι για πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Η εφαρμογή του; Το μεγαλύτερο πλάτος στο μπροστινό μέρος δίνει στα δάχτυλα των ποδιών σου περισσότερο χώρο.
Δοκιμασμένο και αξιόπιστο, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο, ειδικό διχτυωτό υλικό που συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία αέρα.
Αυτή η έκδοση του Peg Trail έχει περισσότερο αφρό ReactX από πριν. Η αυξημένη διαβάθμιση ύψους παρέχει επιστροφή ενέργειας με αίσθηση υψηλής απόκρισης και σταθερότητας.
Διάσχισε τα δύσβατα και βρεγμένα μονοπάτια με άνεση: Αυτή η γενιά του All Terrain Compound (ATC) της Nike σού προσφέρει περισσότερη πρόσφυση από τις προηγούμενες εκδόσεις.
Είτε τρέχεις σε ανηφόρα είτε σε κατηφόρα, προσθέσαμε επιπλέον χώρο στην περιοχή των δαχτύλων και στο μπροστινό μέρος για άνεση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η φαρδύτερη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.9 αστέρια
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
Το ACG Pegasus Trail είναι φτιαγμένο για δρομείς που ενδιαφέρονται για περιπέτειες εκτός του δρόμου. Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε διάφορες επιφάνειες, σε μονοπάτια με μέτρια τεχνική δυσκολία και σε διαδρομές με ομαλό και ανώμαλο δρόμο, με αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αξιόπιστη πρόσφυση.
Η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX με αυξημένο ύψος παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αίσθηση σταθερότητας κάτω από το πέλμα. Βοηθά τους δρομείς να παραμείνουν άνετοι και σταθεροί σε ανώμαλο έδαφος.
Προσθέσαμε περισσότερο αφρό ReactX για να αυξήσουμε την απορρόφηση των κραδασμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Το φαρδύτερο μπροστινό μέρος του πελμάτων παρέχει επίσης περισσότερο χώρο, ενώ η ανανεωμένη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα σε ανώμαλα μονοπάτια ή σε μονοπάτια με μέτρια τεχνική δυσκολία.
Η εξωτερική σόλα Nike Trail All Terrain Compound (ATC) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσφυση σε βρεγμένα μονοπάτια και σε ανώμαλο, τραχύ έδαφος.
Ο αφρός ReactX προσφέρει υψηλή απόκριση και σταθερότητα κάτω από το πόδι για να συμβάλλει στην απορρόφηση των κραδασμών, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σύνδεση του δρομέα με το έδαφος όταν τον ενδιαφέρει η ακρίβεια στην κίνηση.
Η ανανεωμένη εφαρμογή προσφέρει περισσότερο χώρο στο μπροστινό μέρος, έτσι ώστε να επιτρέπεται η φυσική διόγκωση των δαχτύλων στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Η σταθερή αίσθηση γύρω από το μέσο του πέλματος εξασφαλίζει σιγουριά στο ανώμαλο έδαφος.
Το ACG Pegasus Trail έχει σχεδιαστεί για να σε πηγαίνει απρόσκοπτα από το πεζοδρόμιο στον χωματόδρομο και συνδυάζει την απορρόφηση κραδασμών υψηλής απόκρισης με ειδική πρόσφυση για ανώμαλο δρόμο.
Η διαφορά 8 mm φτέρνας-δαχτύλων παρέχει μια αίσθηση ισορροπίας, ιδανική για δρομείς που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν παπούτσια για δρόμο ή για όσους αναζητούν ομαλό βηματισμό σε συνδυασμό επιφανειών.
Καινοτομία για
Επιφάνεια
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 247 γραμμάρια (γυναικείο μέγεθος 39)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
8 mm
Τεχνολογία
Αφρός ReactX και καουτσούκ Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Rebecca Kohne
Αθλήτρια ACG