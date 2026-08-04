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Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG Pegasus Trail - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike ACG Pegasus Trail

Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

149,99 €
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
Summit White/Phantom/Safety Orange/Μαύρο
Μαύρο/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
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  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Στυλ: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Τρέξε στις γραφικές διαδρομές σου με την άνεση της αντικραδασμικής προστασίας και σταθερή πρόσφυση.

Ένα παπούτσι φτιαγμένο για τον ανώμαλο δρόμο με την υψηλή απόκριση που γνωρίζεις από τον δρόμο της πόλης. Γι' αυτό υπάρχει το ACG Pegasus Trail: για να τρέχεις χιλιόμετρα σε γραφικά τοπία με άνετη αντικραδασμική προστασία. Φροντίσαμε να έχει το κράτημα που χρειάζεσαι για πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Η εφαρμογή του; Το μεγαλύτερο πλάτος στο μπροστινό μέρος δίνει στα δάχτυλα των ποδιών σου περισσότερο χώρο.

Επάνω μέρος με ειδική διχτυωτή ύφανση

Δοκιμασμένο και αξιόπιστο, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο, ειδικό διχτυωτό υλικό που συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία αέρα.

Ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX

Αυτή η έκδοση του Peg Trail έχει περισσότερο αφρό ReactX από πριν. Η αυξημένη διαβάθμιση ύψους παρέχει επιστροφή ενέργειας με αίσθηση υψηλής απόκρισης και σταθερότητας.

Εξωτερική σόλα υψηλής πρόσφυσης

Διάσχισε τα δύσβατα και βρεγμένα μονοπάτια με άνεση: Αυτή η γενιά του All Terrain Compound (ATC) της Nike σού προσφέρει περισσότερη πρόσφυση από τις προηγούμενες εκδόσεις.

Ανασχεδιασμένη περιοχή δαχτύλων

Είτε τρέχεις σε ανηφόρα είτε σε κατηφόρα, προσθέσαμε επιπλέον χώρο στην περιοχή των δαχτύλων και στο μπροστινό μέρος για άνεση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η φαρδύτερη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Βάρος: περίπου 247 g (γυναικείο μέγεθος 39)
  • Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 8 mm
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Στυλ: HV8121-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (28)

4.9 αστέρια

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG Pegasus Trail

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (8)

Για ποιον είναι πιο κατάλληλο το ACG Pegasus Trail;

Το ACG Pegasus Trail είναι φτιαγμένο για δρομείς που ενδιαφέρονται για περιπέτειες εκτός του δρόμου. Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε διάφορες επιφάνειες, σε μονοπάτια με μέτρια τεχνική δυσκολία και σε διαδρομές με ομαλό και ανώμαλο δρόμο, με αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αξιόπιστη πρόσφυση.

Ποια τεχνολογία αντικραδασμικής προστασίας χρησιμοποιεί το ACG Pegasus Trail;

Η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX με αυξημένο ύψος παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης και αίσθηση σταθερότητας κάτω από το πέλμα. Βοηθά τους δρομείς να παραμείνουν άνετοι και σταθεροί σε ανώμαλο έδαφος.

Σε τι βελτιώθηκε το ACG Pegasus Trail σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις;

Προσθέσαμε περισσότερο αφρό ReactX για να αυξήσουμε την απορρόφηση των κραδασμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Το φαρδύτερο μπροστινό μέρος του πελμάτων παρέχει επίσης περισσότερο χώρο, ενώ η ανανεωμένη εξωτερική σόλα εξασφαλίζει βέλτιστο κράτημα σε ανώμαλα μονοπάτια ή σε μονοπάτια με μέτρια τεχνική δυσκολία.

Πώς αποδίδει η εξωτερική σόλα του ACG Pegasus Trail σε βρεγμένο και τεχνικό έδαφος;

Η εξωτερική σόλα Nike Trail All Terrain Compound (ATC) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσφυση σε βρεγμένα μονοπάτια και σε ανώμαλο, τραχύ έδαφος.

Πώς εξισορροπεί το ACG Pegasus Trail την αντικραδασμική προστασία με την αίσθηση του εδάφους σε μονοπάτια;

Ο αφρός ReactX προσφέρει υψηλή απόκριση και σταθερότητα κάτω από το πόδι για να συμβάλλει στην απορρόφηση των κραδασμών, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σύνδεση του δρομέα με το έδαφος όταν τον ενδιαφέρει η ακρίβεια στην κίνηση.

Πώς είναι η εφαρμογή του ACG Pegasus Trail για τρέξιμο σε μονοπάτια πιο μεγάλης διάρκειας;

Η ανανεωμένη εφαρμογή προσφέρει περισσότερο χώρο στο μπροστινό μέρος, έτσι ώστε να επιτρέπεται η φυσική διόγκωση των δαχτύλων στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Η σταθερή αίσθηση γύρω από το μέσο του πέλματος εξασφαλίζει σιγουριά στο ανώμαλο έδαφος.

Πώς ανταποκρίνεται το ACG Pegasus Trail στη μετάβαση από δρόμο σε μονοπάτι;

Το ACG Pegasus Trail έχει σχεδιαστεί για να σε πηγαίνει απρόσκοπτα από το πεζοδρόμιο στον χωματόδρομο και συνδυάζει την απορρόφηση κραδασμών υψηλής απόκρισης με ειδική πρόσφυση για ανώμαλο δρόμο.

Ποια είναι η διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων του ACG Pegasus Trail και για ποιον είναι πιο κατάλληλο το ACG Pegasus Trail;

Η διαφορά 8 mm φτέρνας-δαχτύλων παρέχει μια αίσθηση ισορροπίας, ιδανική για δρομείς που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν παπούτσια για δρόμο ή για όσους αναζητούν ομαλό βηματισμό σε συνδυασμό επιφανειών.

Κράτημα και άνεση σε όλες τις επιφάνειες. Φτιαγμένο για να φέρνει τα πάνω κάτω σε κάθε επιφάνεια.

Καινοτομία για

Τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Επιφάνεια

Μέτρια δύσβατο έδαφος

Αντικραδασμική προστασία

Υψηλή απόκριση

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 247 γραμμάρια (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

8 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 247 γραμμάρια (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

8 mm

Τεχνολογία

Αφρός ReactX και καουτσούκ Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Εξωτερική σόλα υψηλής πρόσφυσης

    Διάσχισε τα δύσβατα και βρεγμένα μονοπάτια με άνεση: Αυτή η γενιά του All Terrain Compound (ATC) της Nike σού προσφέρει περισσότερη πρόσφυση από τις προηγούμενες εκδόσεις.

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX

    Αυτή η έκδοση του Peg Trail έχει περισσότερο αφρό ReactX από πριν. Η αυξημένη διαβάθμιση ύψους παρέχει επιστροφή ενέργειας με αίσθηση υψηλής απόκρισης και σταθερότητας.

  • Ανασχεδιασμένη περιοχή δαχτύλων

    Είτε τρέχεις σε ανηφόρα είτε σε κατηφόρα, προσθέσαμε επιπλέον χώρο στην περιοχή των δαχτύλων και στο μπροστινό μέρος για άνεση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Η φαρδύτερη σχεδίαση εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.

  • Ειδική διχτυωτή ύφανση στο επάνω μέρος

    Δοκιμασμένο και αξιόπιστο, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο ειδικό διχτυωτό υλικό που συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία του αέρα.

Rebecca Kohne

"Θέλω να νιώθω σιγουριά και ασφάλεια με τα παπούτσια που φοράω, οπότε απολαμβάνω το τρέξιμο με αυτά τα παπούτσια σε δύσβατο έδαφος. Νιώθω ότι έχω τον έλεγχο".

Rebecca Kohne

Αθλήτρια ACG

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