Γυναικεία μπλούζα Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή με crew λαιμόκοψη Nike 24.7 ImpossiblySoft

Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η εξαιρετικά εύκαμπτη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει άνεση που διαρκεί.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η εξαιρετικά εύκαμπτη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει άνεση που διαρκεί.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Taglia anarchica
SoniaS959633848
Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?
Nike Women’s 24.7 Impossibly soft
Fashionista
[This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
So soft
Ldm2026
[This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.