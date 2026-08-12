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Γυναικεία μπλούζα Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή με crew λαιμόκοψη Nike 24.7 ImpossiblySoft - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Γυναικεία μπλούζα Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή με crew λαιμόκοψη

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Μαύρο/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Χαλαρή εφαρμογή. Προτίμησε ένα μέγεθος μικρότερο

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η εξαιρετικά εύκαμπτη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει άνεση που διαρκεί.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Στυλ: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η εξαιρετικά εύκαμπτη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει άνεση που διαρκεί.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η φαρδιά γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο από ματ σιλικόνη στο αριστερό μανίκι
  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος της λαιμόκοψης
  • 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Στυλ: HQ8193-104

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,80 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
    • Χαλαρή εφαρμογή. Προτίμησε ένα μέγεθος μικρότερο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (85)

4.8 αστέρια

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Γυναικεία μπλούζα Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή με crew λαιμόκοψη Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

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