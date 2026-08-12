Γυναικεία μπλούζα Dri-FIT σε φαρδιά γραμμή με crew λαιμόκοψη Nike 24.7 ImpossiblySoft

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η εξαιρετικά εύκαμπτη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρει άνεση που διαρκεί.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Στυλ: HQ8193-104