Γυναικεία μπλούζα μπάσκετ με κουκούλα A'ja Wilson

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτή την ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα. Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σου επιτρέπει να το φορέσεις στο στιλ της A'ja ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν διατηρεί τα μαλλιά σου σε άψογη κατάσταση. Είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα, ενώ είναι αρκετά αεριζόμενη για να τη φοράς ακόμα και όταν η δράση του αγώνα κορυφώνεται.
A'ja Wilson
Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτή την ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα. Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σου επιτρέπει να το φορέσεις στο στιλ της A'ja ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν διατηρεί τα μαλλιά σου σε άψογη κατάσταση. Είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα, ενώ είναι αρκετά αεριζόμενη για να τη φοράς ακόμα και όταν η δράση του αγώνα κορυφώνεται.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson