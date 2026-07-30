Γυναικεία μπλούζα μπάσκετ με κουκούλα A'ja Wilson

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτή την ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα. Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σου επιτρέπει να το φορέσεις στο στιλ της A'ja ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν διατηρεί τα μαλλιά σου σε άψογη κατάσταση. Είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα, ενώ είναι αρκετά αεριζόμενη για να τη φοράς ακόμα και όταν η δράση του αγώνα κορυφώνεται.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO1343-010