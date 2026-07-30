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Γυναικεία μπλούζα μπάσκετ με κουκούλα A'ja Wilson - Μαύρο/Λευκό

A'ja Wilson

Γυναικεία μπλούζα μπάσκετ με κουκούλα

84,99 €
Μαύρο/Λευκό
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτή την ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα. Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σου επιτρέπει να το φορέσεις στο στιλ της A'ja ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν διατηρεί τα μαλλιά σου σε άψογη κατάσταση. Είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα, ενώ είναι αρκετά αεριζόμενη για να τη φοράς ακόμα και όταν η δράση του αγώνα κορυφώνεται.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO1343-010

A'ja Wilson

84,99 €

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτή την ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα. Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σου επιτρέπει να το φορέσεις στο στιλ της A'ja ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν διατηρεί τα μαλλιά σου σε άψογη κατάσταση. Είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα, ενώ είναι αρκετά αεριζόμενη για να τη φοράς ακόμα και όταν η δράση του αγώνα κορυφώνεται.

Πλεονεκτήματα

  • Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.
  • Το υλικό επένδυσης κορυφαίας ποιότητας στην κουκούλα έχει μεταξένια υφή και πολυτελή λάμψη.
  • Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κορδόνι που σφίγγει με επιμεταλλωμένα άκρα
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO1343-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

Γυναικεία μπλούζα μπάσκετ με κουκούλα A'ja Wilson

A'ja Wilson

84,99 €

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