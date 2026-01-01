Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club British & Irish Lions

British & Irish Lions

74,99 €

Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club, που τη φορούν εκτός γηπέδου οι αγαπημένοι σου παίκτες από την British & Irish Lions, συνδυάζει απαλό ύφασμα με το απλό καθημερινό στιλ που είναι αρκετά ευέλικτο για καθημερινή χρήση. Με φερμουάρ σε όλο το μήκος που φτάνει μέχρι το σαγόνι, συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο την εμφάνισή σου τις κρύες ημέρες.

Πλεονεκτήματα Βαμβακερή μπλούζα με κουκούλα που προσφέρει άνεση όλη τη σεζόν. Η κανονική γραμμή προσφέρει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.