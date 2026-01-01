Γυναικεία μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα είναι ιδανική για αγώνες και σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η απαλή, άνετη λαιμόκοψη συνδυάζεται με ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και διατρήσεις για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IM7567-010