Γυναικεία μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Γυναικείο top για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα είναι ιδανική για αγώνες και σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η απαλή, άνετη λαιμόκοψη συνδυάζεται με ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και διατρήσεις για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IM7567-010
Nike AeroSwift
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα είναι ιδανική για αγώνες και σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η απαλή, άνετη λαιμόκοψη συνδυάζεται με ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και διατρήσεις για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Οι διατρήσεις σε στρατηγικά σημεία εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Η στενή εφαρμογή χαρίζει άψογη αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λογότυπα Swoosh μη ανακλαστικού σχεδίου
- Στρογγυλεμένο τελείωμα
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IM7567-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Όπως το φοράει η Jada Foreman, αθλήτρια στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
- Η Foreman έχει ύψος 1,73 και φοράει μέγεθος S.
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike AeroSwift
Περισσότερες πληροφορίες
- Όπως το φοράει η Jada Foreman, αθλήτρια στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
- Η Foreman έχει ύψος 1,73 και φοράει μέγεθος S.