triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Γυναικεία μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift - Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike AeroSwift

Γυναικείο top για τρέξιμο Dri-FIT ADV

79,99 €
Μαύρο/Λευκό
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Λευκό/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα είναι ιδανική για αγώνες και σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η απαλή, άνετη λαιμόκοψη συνδυάζεται με ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και διατρήσεις για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα είναι ιδανική για αγώνες και σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Η απαλή, άνετη λαιμόκοψη συνδυάζεται με ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και διατρήσεις για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Οι διατρήσεις σε στρατηγικά σημεία εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
  • Η στενή εφαρμογή χαρίζει άψογη αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπα Swoosh μη ανακλαστικού σχεδίου
  • Στρογγυλεμένο τελείωμα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IM7567-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Όπως το φοράει η Jada Foreman, αθλήτρια στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
    • Η Foreman έχει ύψος 1,73 και φοράει μέγεθος S.
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike AeroSwift.

    Γυναικεία μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Περισσότερες πληροφορίες

      • Όπως το φοράει η Jada Foreman, αθλήτρια στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο.
      • Η Foreman έχει ύψος 1,73 και φοράει μέγεθος S.

    Ολοκλήρωσε το look