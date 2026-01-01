Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα Air Jordan

Εντυπωσιακό σχεδίαση μπροστά. Χαρακτηριστικό στιλ Jordan πίσω. Αυτή η αέρινη μπλούζα με κουμπιά έχει ανάλαφρο ντιαγκονάλ ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση και αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα. Οι ριχτοί ώμοι, τα μακρύτερα μανίκια και η φαρδιά γραμμή συνθέτουν τη μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού στιλ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey

Στυλ: HJ0020-045