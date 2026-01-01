Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα Air Jordan

Air Jordan
Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα
Εντυπωσιακό σχεδίαση μπροστά. Χαρακτηριστικό στιλ Jordan πίσω. Αυτή η αέρινη μπλούζα με κουμπιά έχει ανάλαφρο ντιαγκονάλ ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση και αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα. Οι ριχτοί ώμοι, τα μακρύτερα μανίκια και η φαρδιά γραμμή συνθέτουν τη μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey
- Στυλ: HJ0020-045
Air Jordan
Εντυπωσιακό σχεδίαση μπροστά. Χαρακτηριστικό στιλ Jordan πίσω. Αυτή η αέρινη μπλούζα με κουμπιά έχει ανάλαφρο ντιαγκονάλ ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση και αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα. Οι ριχτοί ώμοι, τα μακρύτερα μανίκια και η φαρδιά γραμμή συνθέτουν τη μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% λυοσέλ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey
- Στυλ: HJ0020-045
Μέγεθος και εφαρμογή
- Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan