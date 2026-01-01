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Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα Air Jordan - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα

Έκπτωση 30
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Εντυπωσιακό σχεδίαση μπροστά. Χαρακτηριστικό στιλ Jordan πίσω. Αυτή η αέρινη μπλούζα με κουμπιά έχει ανάλαφρο ντιαγκονάλ ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση και αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα. Οι ριχτοί ώμοι, τα μακρύτερα μανίκια και η φαρδιά γραμμή συνθέτουν τη μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HJ0020-045

Air Jordan

Έκπτωση 30

Εντυπωσιακό σχεδίαση μπροστά. Χαρακτηριστικό στιλ Jordan πίσω. Αυτή η αέρινη μπλούζα με κουμπιά έχει ανάλαφρο ντιαγκονάλ ύφασμα που χαρίζει απαλή αίσθηση και αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα. Οι ριχτοί ώμοι, τα μακρύτερα μανίκια και η φαρδιά γραμμή συνθέτουν τη μοντέρνα εκδοχή ενός κλασικού στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% λυοσέλ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HJ0020-045

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικεία μακρυμάνικη υφαντή μπλούζα Air Jordan

    Air Jordan

    Έκπτωση 30

    Ολοκλήρωσε το look

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