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Γυναικεία μακρυμάνικη μπλούζα ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο - Λευκό/Anthracite

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Radical AirFlow NXT

Γυναικεία μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

149,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση. Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί έχουν ως σκοπό να επιταχύνουν τη ροή του αέρα, ώστε να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των φυσικών μηχανισμών μείωσης της θερμοκρασίας του σώματός σου.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο, το οποίο είναι εξαιρετικά ευέλικτο και έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει ανώτερη κινητικότητα και δροσιά, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και παρατηρείται έντονη τριβή, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να σου προσφέρουν δροσερή και άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο.

Επαναστατική δοκιμή

Στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες στην ιστορία της Nike Running, μέλη του τμήματος All Conditions Racing Department (ACRD) δοκίμασαν το πρωτότυπο καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2025. Οι σχεδιαστές της Nike αξιοποίησαν τα σχόλια από τις δοκιμές κατά τη διάρκεια αγώνων και τις δοκιμές στο εργαστήριο για να βελτιώσουν το ρούχο. Ο Caleb Olson, κορυφαίος δρομέας σε ανώμαλο δρόμο και αθλητής του ACRD, φόρεσε το πρωτότυπο κομμάτι στην πορεία του για τη νίκη σε μια εξαντλητική διαδρομή αντοχής 100 μιλίων το 2025, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στην ιστορία του αγώνα.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το εξαιρετικά αεριζόμενο πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή και λεία αίσθηση στο σώμα σου.
  • Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας κατά την κίνηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο ACG στο στήθος
  • Λογότυπο All Condition Racing Department (ACRD) στο πίσω μέρος
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IQ5852-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,68 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

Γυναικεία μακρυμάνικη μπλούζα ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Ένα φορητό μικροκλίμα που φέρνει δροσιά στα εξαιρετικά ζεστά μονοπάτια.

Σχεδίαση για

Αγώνες σε ανώμαλο δρόμο

Καινοτομία για

Διατήρηση της δροσερής αίσθησης

Αερισμός για

Επιτάχυνση της ροής του αέρα

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Ανάσα δροσιάς

    Ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί που επιταχύνουν τη ροή του αέρα στο δέρμα, για να νιώθεις σαν να έχουν παγιδευτεί αέρηδες στον κορμό σου.

  • Δοκιμάστηκε από αθλητές

    Από τους θαλάμους προσομοίωσης κλιματικών συνθηκών του Nike Sports Research Lab μέχρι τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. 50 κορυφαίοι αθλητές, 1.000 ώρες εξαντλητικών δοκιμών. Αξιολογήθηκε απέναντι σε κάθε πιθανότητα.

  • Εφαρμογή κατάλληλη για αγώνες

    Άνοιγμα αερισμού στην κάμψη του βραχίονα και τη μασχάλη. Crop μήκος για πρόσβαση στη ζώνη. Βελτιστοποιημένο μήκος μανικιού για ορατότητα στο ρολόι.

Πίσω από τη σχεδίαση

Addie Bracy

"Όταν τρέχεις με το Radical Airflow, νιώθεις σαν κάποιος να φυσάει πάνω σου δροσερό αέρα. Είναι μια αναζωογονητική, υπέροχη αίσθηση".

Addie Bracy

Αθλήτρια ACG, τρεις φορές USA Mountain Runner Of The Year

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