Γυναικεία μακρυμάνικη μπλούζα ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Ανακυκλωμένα υλικά
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
ACG Radical AirFlow NXT
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση. Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί έχουν ως σκοπό να επιταχύνουν τη ροή του αέρα, ώστε να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των φυσικών μηχανισμών μείωσης της θερμοκρασίας του σώματός σου.
Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο, το οποίο είναι εξαιρετικά ευέλικτο και έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει ανώτερη κινητικότητα και δροσιά, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και παρατηρείται έντονη τριβή, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να σου προσφέρουν δροσερή και άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο.
Στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες στην ιστορία της Nike Running, μέλη του τμήματος All Conditions Racing Department (ACRD) δοκίμασαν το πρωτότυπο καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2025. Οι σχεδιαστές της Nike αξιοποίησαν τα σχόλια από τις δοκιμές κατά τη διάρκεια αγώνων και τις δοκιμές στο εργαστήριο για να βελτιώσουν το ρούχο. Ο Caleb Olson, κορυφαίος δρομέας σε ανώμαλο δρόμο και αθλητής του ACRD, φόρεσε το πρωτότυπο κομμάτι στην πορεία του για τη νίκη σε μια εξαντλητική διαδρομή αντοχής 100 μιλίων το 2025, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στην ιστορία του αγώνα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
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Addie Bracy
Αθλήτρια ACG, τρεις φορές USA Mountain Runner Of The Year