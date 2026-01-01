Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Αγγλία Nike Dri-FIT Strike

εικόνα 1 από 6
Ανακυκλωμένα υλικά
Αγγλία Strike
Γυναικεία κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT
54,99 €
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτή η μπλούζα Strike, κατασκευασμένη με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και κλασική γραμμή, προσφέρει δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IB5359-486
Αγγλία Strike
54,99 €
Αυτή η μπλούζα Strike, κατασκευασμένη με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και κλασική γραμμή, προσφέρει δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IB5359-486
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,70 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Αγγλία Strike.
Αγγλία Strike
54,99 €