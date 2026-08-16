Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT Nike ACG

Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Mink Brown/Summit White

Στυλ: II7283-214