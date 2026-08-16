triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT Nike ACG - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Μαύρο/Summit White
Summit White/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mink Brown/Summit White
  • Στυλ: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Κεντημένο λογότυπο ACG
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mink Brown/Summit White
  • Στυλ: II7283-214

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT Nike ACG

Nike ACG

34,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 7