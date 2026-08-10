Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το μπλουζάκι είναι απλό αλλά σχεδιασμένο για τις ανάγκες σου στο τρέξιμο ανωμάλου εδάφους. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια ελαχιστοποιούν τις ερεθισμούς.
Nike ACG
Αυτό το μπλουζάκι είναι απλό αλλά σχεδιασμένο για τις ανάγκες σου στο τρέξιμο ανωμάλου εδάφους. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια ελαχιστοποιούν τις ερεθισμούς.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG