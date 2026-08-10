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Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG - Safety Orange

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike ACG

Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

54,99 €
Safety Orange
Μαύρο/Summit White
Phantom/Summit White
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτό το μπλουζάκι είναι απλό αλλά σχεδιασμένο για τις ανάγκες σου στο τρέξιμο ανωμάλου εδάφους. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια ελαχιστοποιούν τις ερεθισμούς.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange
  • Στυλ: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

Αυτό το μπλουζάκι είναι απλό αλλά σχεδιασμένο για τις ανάγκες σου στο τρέξιμο ανωμάλου εδάφους. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια ελαχιστοποιούν τις ερεθισμούς.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια συμβάλουν στη μείωση των ερεθισμών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 85% πολυέστερ / 15% βαμβάκι
  • Ανακλαστικά λογότυπα ACG και Swoosh
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange
  • Στυλ: IO9650-819

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG

Nike ACG

54,99 €

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