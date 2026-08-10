Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG

Αυτό το μπλουζάκι είναι απλό αλλά σχεδιασμένο για τις ανάγκες σου στο τρέξιμο ανωμάλου εδάφους. Η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και οι απαλές ενισχύσεις κάτω από τα χέρια ελαχιστοποιούν τις ερεθισμούς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange

Στυλ: IO9650-819