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Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow - Λευκό/Anthracite

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Radical AirFlow

Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

119,99 €

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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η κοντομάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IV5368-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η κοντομάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα. Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει προσφέρει αξιόπιστη άνεση και ανθεκτικότητα.

Επαναστατική άνεση

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Το εξαιρετικά αεριζόμενο πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή και λεία αίσθηση στο σώμα σου.
  • Η σχεδίαση σε ευρύχωρη γραμμή στους ώμους, στα μανίκια και στο σώμα εξασφαλίζει λιγότερους περιορισμούς.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο ACG στο στήθος
  • Υφαντή ετικέτα αριστερά στο τελείωμα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IV5368-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow

    ACG Radical AirFlow

    119,99 €

    Ένα φορητό μικροκλίμα που φέρνει δροσιά στα εξαιρετικά ζεστά μονοπάτια.

    Σχεδίαση για

    Αγώνες σε ανώμαλο δρόμο

    Καινοτομία για

    Διατήρηση της δροσερής αίσθησης

    Αερισμός για

    Επιτάχυνση της ροής του αέρα

    Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

    • Ανάσα δροσιάς

      Ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί που επιταχύνουν τη ροή του αέρα στο δέρμα, για να νιώθεις σαν να έχουν παγιδευτεί αέρηδες στον κορμό σου.

    • Ε­φαρ­μο­γή κα­τάλ­λη­λη για α­γώ­νες

      Crop μήκος για πρόσβαση στη ζώνη. Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει προσφέρει αξιόπιστη άνεση και ανθεκτικότητα.

    • Δο­κι­μά­στη­κε από αθ­λη­τές

      Από τους θαλάμους προσομοίωσης κλιματικών συνθηκών του Nike Sports Research Lab μέχρι τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. 50 κορυφαίοι αθλητές, 1.000 ώρες εξαντλητικών δοκιμών. Αξιολογήθηκε απέναντι σε κάθε πιθανότητα.

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