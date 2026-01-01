Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα με κουκούλα από French Terry ύφασμα Jordan Flight Fleece

Εμπνευσμένη από την κλασική εμφάνιση της μπλούζας με κουκούλα και κομμένα μανίκια του MJ, αυτή η μπλούζα έχει ριχτή γραμμή στο στήθος με ακριβώς την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεσαι. Είναι φτιαγμένο από άνετο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και μαλακή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν βοηθά στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας των μαλλιών σου, μειώνοντας το φριζάρισμα και αποτρέποντας το σπάσιμο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Deep Royal/University Red

Στυλ: IM6961-010