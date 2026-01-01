Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα με κουκούλα από French Terry ύφασμα Jordan Flight Fleece

Jordan Flight Fleece
Γυναικεία κοντομάνικη μπλούζα με κουκούλα από French Terry ύφασμα
Εμπνευσμένη από την κλασική εμφάνιση της μπλούζας με κουκούλα και κομμένα μανίκια του MJ, αυτή η μπλούζα έχει ριχτή γραμμή στο στήθος με ακριβώς την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεσαι. Είναι φτιαγμένο από άνετο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και μαλακή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν βοηθά στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας των μαλλιών σου, μειώνοντας το φριζάρισμα και αποτρέποντας το σπάσιμο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Deep Royal/University Red
- Στυλ: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Εμπνευσμένη από την κλασική εμφάνιση της μπλούζας με κουκούλα και κομμένα μανίκια του MJ, αυτή η μπλούζα έχει ριχτή γραμμή στο στήθος με ακριβώς την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεσαι. Είναι φτιαγμένο από άνετο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και μαλακή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, ενώ η κουκούλα με επένδυση από σατέν βοηθά στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας των μαλλιών σου, μειώνοντας το φριζάρισμα και αποτρέποντας το σπάσιμο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες
- Κουκούλα με σατέν υλικό επένδυσης
- Σώμα: 90% βαμβάκι/10% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 97% βαμβάκι / 3% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Deep Royal/University Red
- Στυλ: IM6961-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,80 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan Flight Fleece