Γυαλιά ηλίου Nike ACG Vista Peak

Nike ACG Vista Peak
Γυαλιά ηλίου
Κατασκευασμένα για να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εδάφη του κόσμου, τα γυαλιά Nike ACG Vista Peak συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια για αθλητές που ξεπερνούν τα όρια. Ο ανάλαφρος σκελετός με μισό πλαίσιο σου δίνει ανοιχτό οπτικό πεδίο, για να μπορείς να παρατηρείς τις ρίζες, τις κορυφογραμμές και το μεταβαλλόμενο περίγραμμα του μονοπατιού χωρίς να χάνεις τον ρυθμό σου. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Vast Grey
- Στυλ: IQ9341-819
Nike ACG Vista Peak
Κατασκευασμένα για να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εδάφη του κόσμου, τα γυαλιά Nike ACG Vista Peak συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια για αθλητές που ξεπερνούν τα όρια. Ο ανάλαφρος σκελετός με μισό πλαίσιο σου δίνει ανοιχτό οπτικό πεδίο, για να μπορείς να παρατηρείς τις ρίζες, τις κορυφογραμμές και το μεταβαλλόμενο περίγραμμα του μονοπατιού χωρίς να χάνεις τον ρυθμό σου. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
Πλεονεκτήματα
- Μέγεθος σκελετού: Πλάτος φακού 71 mm. Πλάτος γέφυρας 19 mm. Μήκος βραχίονα 130 mm
- Η τεχνολογία Nike Max Optics με αντιανακλαστική επίστρωση συμβάλλει στη μείωση της αντανάκλασης του φωτός και παρέχει ορατότητα ακριβείας από κάθε γωνία.
- Ο στρογγυλεμένος φακός τύπου 6 χαρίζει μέτρια κάλυψη και προστασία από το περιφερειακό φως.
- Η ρυθμιζόμενη ράχη μύτης και οι βραχίονες από καουτσούκ TPE προσφέρουν καλύτερο κράτημα και πρόσφυση ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Πολλαπλά σημεία για τη σύνδεση του λουριού.
- Το υλικό του σκελετού με έγχυση προέρχεται από τουλάχιστον 40% καστορέλαιο.
- 100% προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Vast Grey
- Στυλ: IQ9341-819
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike ACG Vista Peak