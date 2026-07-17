Γείσο Nike Dri-FIT ADV Ace

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το εύκαμπτο γείσο χαμηλού βάθους είναι φτιαγμένο για τους λάτρεις του τένις εντός και εκτός γηπέδου. Στα στοιχεία αερισμού στη σχεδίαση προσφέρουν αέρινη αίσθηση στα κατάλληλα σημεία, ενώ το ελαστικό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή εφαρμογή. Το πιο κοντό γείσο AeroBill έχει σχεδιαστεί για ελάχιστες ενοχλήσεις στη διάρκεια του σερβίς, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι με σιγουριά.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Αυτό το εύκαμπτο γείσο χαμηλού βάθους είναι φτιαγμένο για τους λάτρεις του τένις εντός και εκτός γηπέδου. Στα στοιχεία αερισμού στη σχεδίαση προσφέρουν αέρινη αίσθηση στα κατάλληλα σημεία, ενώ το ελαστικό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή εφαρμογή. Το πιο κοντό γείσο AeroBill έχει σχεδιαστεί για ελάχιστες ενοχλήσεις στη διάρκεια του σερβίς, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι με σιγουριά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace