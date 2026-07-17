Γείσο Nike Dri-FIT ADV Ace

Αυτό το εύκαμπτο γείσο χαμηλού βάθους είναι φτιαγμένο για τους λάτρεις του τένις εντός και εκτός γηπέδου. Στα στοιχεία αερισμού στη σχεδίαση προσφέρουν αέρινη αίσθηση στα κατάλληλα σημεία, ενώ το ελαστικό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή εφαρμογή. Το πιο κοντό γείσο AeroBill έχει σχεδιαστεί για ελάχιστες ενοχλήσεις στη διάρκεια του σερβίς, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι με σιγουριά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Λευκό

Στυλ: FB6443-010