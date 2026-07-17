 
εικόνα 1 από 2
Υψηλή βαθμολογία
Γείσο Nike Dri-FIT ADV Ace - Μαύρο/Anthracite/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Dri-FIT ADV Ace

Γείσο

27,99 €
Μαύρο/Anthracite/Λευκό
Λευκό/Anthracite/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αυτό το εύκαμπτο γείσο χαμηλού βάθους είναι φτιαγμένο για τους λάτρεις του τένις εντός και εκτός γηπέδου. Στα στοιχεία αερισμού στη σχεδίαση προσφέρουν αέρινη αίσθηση στα κατάλληλα σημεία, ενώ το ελαστικό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή εφαρμογή. Το πιο κοντό γείσο AeroBill έχει σχεδιαστεί για ελάχιστες ενοχλήσεις στη διάρκεια του σερβίς, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι με σιγουριά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Λευκό
  • Στυλ: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Αυτό το εύκαμπτο γείσο χαμηλού βάθους είναι φτιαγμένο για τους λάτρεις του τένις εντός και εκτός γηπέδου. Στα στοιχεία αερισμού στη σχεδίαση προσφέρουν αέρινη αίσθηση στα κατάλληλα σημεία, ενώ το ελαστικό ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα εξασφαλίζει δροσερή εφαρμογή. Το πιο κοντό γείσο AeroBill έχει σχεδιαστεί για ελάχιστες ενοχλήσεις στη διάρκεια του σερβίς, ώστε να μπορείς να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου στο παιχνίδι με σιγουριά.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Το πιο κοντό γείσο Aerobill είναι αεριζόμενο και συμβάλλει στη μείωση των ενοχλήσεων.
  • Το λουράκι πίσω ρυθμίζεται εύκολα για να βρεις την τέλεια εφαρμογή.
  • Τα ανοίγματα αερισμού γύρω από την κορυφή είναι τοποθετημένα στρατηγικά σύμφωνα με τα σημεία εφίδρωσης.
  • Το ύφασμα προσφέρει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία στα σημεία που καλύπτει το γείσο.
  • Η επένδυση με διατρήσεις εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 90% πολυέστερ / 10% σπάντεξ. Κάτω μέρος γείσου: 100% πολυέστερ. Επένδυση: 80% πολυέστερ / 20% σπάντεξ.
  • Δεν πλένεται
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Λευκό
  • Στυλ: FB6443-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (11)

4.3 αστέρια

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Γείσο Nike Dri-FIT ADV Ace

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 62