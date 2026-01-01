Γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό/κανονικό) (τρία τεμάχια)

Nike Dura Feel 10
Γάντι γκολφ (αριστερό/κανονικό) (τρία τεμάχια)
Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
- Στυλ: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.
Πλεονεκτήματα
- Συνθετικό δέρμα κορυφαίας ποιότητας στην παλάμη και τον αντίχειρα, για σταθερό κράτημα του μπαστουνιού και έλεγχο του χτυπήματος.
- Ελαστικό ύφασμα στην επάνω πλευρά για φυσική κίνηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Παλάμη: 60% δέρμα PU / 30% πολυέστερ / 10% νάιλον. Επάνω όψη: 50% δέρμα PU / 45% πολυέστερ / 5% σπάντεξ. Άλλο: 40% πολυέστερ / 32% δέρμα PU / 18% νάιλον / 10% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
- Στυλ: IO1741-284
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Dura Feel 10