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Γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό/κανονικό) (τρία τεμάχια) - Pearl White/Pearl White/Μαύρο

Nike Dura Feel 10

Γάντι γκολφ (αριστερό/κανονικό) (τρία τεμάχια)

39,99 €
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Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
  • Στυλ: IO1741-284

Nike Dura Feel 10

39,99 €

Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.

Πλεονεκτήματα

  • Συνθετικό δέρμα κορυφαίας ποιότητας στην παλάμη και τον αντίχειρα, για σταθερό κράτημα του μπαστουνιού και έλεγχο του χτυπήματος.
  • Ελαστικό ύφασμα στην επάνω πλευρά για φυσική κίνηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Παλάμη: 60% δέρμα PU / 30% πολυέστερ / 10% νάιλον. Επάνω όψη: 50% δέρμα PU / 45% πολυέστερ / 5% σπάντεξ. Άλλο: 40% πολυέστερ / 32% δέρμα PU / 18% νάιλον / 10% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
  • Στυλ: IO1741-284

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό/κανονικό) (τρία τεμάχια)

    Nike Dura Feel 10

    39,99 €

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