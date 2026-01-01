Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT για μεγάλα παιδιά
Τα γάντια Therma-FIT Academy σε βοηθούν να τα βγάζεις πέρα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένα από ζεστό υλικό που προσφέρει προστασία από το κρύο, ώστε να συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι σου. Οι ανάγλυφες παλάμες προσφέρουν καλύτερο κράτημα της μπάλας για γρήγορες επανεκκινήσεις και ρίψεις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Off White/Off White
- Στυλ: IQ0663-011
Nike Academy
Τα γάντια Therma-FIT Academy σε βοηθούν να τα βγάζεις πέρα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένα από ζεστό υλικό που προσφέρει προστασία από το κρύο, ώστε να συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι σου. Οι ανάγλυφες παλάμες προσφέρουν καλύτερο κράτημα της μπάλας για γρήγορες επανεκκινήσεις και ρίψεις.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Therma-FIT συμβάλλει στη διαχείριση της φυσικής θερμότητας του σώματος, για προστασία από το κρύο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εύκαμπτο ελαστικό τελείωμα για σταθερή εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 68% πολυέστερ / 20% νάιλον / 9% σιλικόνη / 3% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Off White/Off White
- Στυλ: IQ0663-011
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy