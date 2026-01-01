Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Τα γάντια Therma-FIT Academy σε βοηθούν να τα βγάζεις πέρα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένα από ζεστό υλικό που προσφέρει προστασία από το κρύο, ώστε να συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι σου. Οι ανάγλυφες παλάμες προσφέρουν καλύτερο κράτημα της μπάλας για γρήγορες επανεκκινήσεις και ρίψεις.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Off White/Off White

Στυλ: IQ0663-011