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Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT για μεγάλα παιδιά

27,99 €

Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν κάνει κρύο. Η τεχνολογία Therma-FIT βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας του σώματος για προστασία των χεριών από το κρύο. Επιπλέον, το εύκαμπτο τελείωμα στους καρπούς εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή για ζεστασιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν κάνει κρύο. Η τεχνολογία Therma-FIT βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας του σώματος για προστασία των χεριών από το κρύο. Επιπλέον, το εύκαμπτο τελείωμα στους καρπούς εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή για ζεστασιά.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Therma-FIT συμβάλλει στη διαχείριση της φυσικής θερμότητας του σώματος, για προστασία από το κρύο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Οι ανάγλυφες παλάμες εξασφαλίζουν καλύτερο κράτημα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • 62% πολυέστερ / 28% νάιλον / 5% καουτσούκ / 5% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HF0547-011

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (10)

3.6 αστέρια

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Nike Academy

27,99 €

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