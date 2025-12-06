Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν κάνει κρύο. Η τεχνολογία Therma-FIT βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας του σώματος για προστασία των χεριών από το κρύο. Επιπλέον, το εύκαμπτο τελείωμα στους καρπούς εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή για ζεστασιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HF0547-011