Γάντια ποδοσφαίρου Therma-FIT Nike Academy για μεγάλα παιδιά

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Ανακυκλωμένα υλικά
Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν κάνει κρύο. Η τεχνολογία Therma-FIT βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας του σώματος για προστασία των χεριών από το κρύο. Επιπλέον, το εύκαμπτο τελείωμα στους καρπούς εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή για ζεστασιά.
Nike Academy
Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν κάνει κρύο. Η τεχνολογία Therma-FIT βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας του σώματος για προστασία των χεριών από το κρύο. Επιπλέον, το εύκαμπτο τελείωμα στους καρπούς εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή για ζεστασιά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.6 αστέρια
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy