Βαμβακερό μποξεράκι Nike Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια)

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από βαμβάκι με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal

Στυλ: DZ1362-480