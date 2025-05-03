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Βαμβακερό μποξεράκι Nike Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια) - Game Royal

Nike

Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια)

27,99 €
Game Royal
Μαύρο
University Red
Μαύρο/Λευκό
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Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από βαμβάκι με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
  • Στυλ: DZ1362-480

Nike

27,99 €

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων. Είναι φτιαγμένο από βαμβάκι με ελαστική πλέξη, το οποίο έχει ενισχυθεί με τεχνολογία Dri-FIT για να απομακρύνει την υγρασία και να προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας. Η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
  • 95% βαμβάκι/5% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal
  • Στυλ: DZ1362-480

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Βαμβακερό μποξεράκι Nike Dri-FIT Everyday Solid για μεγάλα παιδιά (3 τεμάχια)

Nike

27,99 €

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