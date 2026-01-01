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Βαμβακερό μποξεράκι Jordan Flight Essentials για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια) - Obsidian

Jordan

Βαμβακερό μποξεράκι Flight Essentials για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)

29,99 €
Obsidian
Hemp
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Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
  • Στυλ: IU5385-451

Jordan

29,99 €

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
  • 95% βαμβάκι/5% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
  • Στυλ: IU5385-451

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Βαμβακερό μποξεράκι Jordan Flight Essentials για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)

    Jordan

    29,99 €

    Ολοκλήρωσε το look