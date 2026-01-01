Βαμβακερό μποξεράκι Jordan Flight Essentials για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)

Jordan
Βαμβακερό μποξεράκι Flight Essentials για μεγάλα παιδιά (τρία τεμάχια)
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
- Στυλ: IU5385-451
Jordan
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
- 95% βαμβάκι/5% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
- Στυλ: IU5385-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan