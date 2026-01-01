Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά Nike (συσκευασία 3 τεμαχίων)

Nike
Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά (συσκευασία 3 τεμαχίων)
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Energy
- Στυλ: IZ7488-300
Nike
Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
- 95% βαμβάκι/5% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Energy
- Στυλ: IZ7488-300
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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