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Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά Nike (συσκευασία 3 τεμαχίων) - Energy

Nike

Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά (συσκευασία 3 τεμαχίων)

27,99 €
Energy
University Red
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Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Energy
  • Στυλ: IZ7488-300

Nike

27,99 €

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Συσκευασία που περιλαμβάνει τρία μποξεράκια
  • 95% βαμβάκι/5% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Energy
  • Στυλ: IZ7488-300

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά Nike (συσκευασία 3 τεμαχίων)

    Nike

    27,99 €

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