Βαμβακερό μποξεράκι Dri-FIT με έγχρωμη ζώνη για μεγάλα παιδιά Nike (συσκευασία 3 τεμαχίων)

Αυτό το μποξεράκι προσφέρει εφαρμογή υψηλών επιδόσεων σε κάθε περίσταση, από το σχολείο μέχρι το γυμναστήριο ή το γήπεδο. Είναι φτιαγμένο από αεριζόμενο και ελαστικό ζέρσεϊ ύφασμα από βαμβάκι και διαθέτει ελαστική ζώνη που εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Ο κλειστός καβάλος δύο επιπέδων προσφέρει στήριξη στα κατάλληλα σημεία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Energy

Στυλ: IZ7488-300