Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

Μπόστον Σέλτικς Courtside

39,99 €

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου για τους Μπόστον Σέλτικς από το να βάλεις καλάθι με ένα άλμα μέσα από το δίχτυ; Αυτό το ρετρό T-Shirt με σχέδια έχει τις ρίζες του στο δυναμικό και νοσταλγικό συναίσθημα της δεκαετίας του '90. Τα μάτια στο καλάθι! Όλα τα λεφτά!

Πλεονεκτήματα Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.