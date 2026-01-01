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Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside - Μαύρο

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA

39,99 €
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Υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου για τους Μπόστον Σέλτικς από το να βάλεις καλάθι με ένα άλμα μέσα από το δίχτυ; Αυτό το ρετρό T-Shirt με σχέδια έχει τις ρίζες του στο δυναμικό και νοσταλγικό συναίσθημα της δεκαετίας του '90. Τα μάτια στο καλάθι! Όλα τα λεφτά!


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: HV5638-010

Μπόστον Σέλτικς Courtside

39,99 €

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου για τους Μπόστον Σέλτικς από το να βάλεις καλάθι με ένα άλμα μέσα από το δίχτυ; Αυτό το ρετρό T-Shirt με σχέδια έχει τις ρίζες του στο δυναμικό και νοσταλγικό συναίσθημα της δεκαετίας του '90. Τα μάτια στο καλάθι! Όλα τα λεφτά!

Πλεονεκτήματα

Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριχτή γραμμή
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: HV5638-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

    Μπόστον Σέλτικς Courtside

    39,99 €

    Ολοκλήρωσε το look