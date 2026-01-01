Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside

Μπόστον Σέλτικς Courtside
Ανδρικό vintage T-Shirt Nike NBA
Υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου για τους Μπόστον Σέλτικς από το να βάλεις καλάθι με ένα άλμα μέσα από το δίχτυ; Αυτό το ρετρό T-Shirt με σχέδια έχει τις ρίζες του στο δυναμικό και νοσταλγικό συναίσθημα της δεκαετίας του '90. Τα μάτια στο καλάθι! Όλα τα λεφτά!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HV5638-010
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις την αγάπη σου για τους Μπόστον Σέλτικς από το να βάλεις καλάθι με ένα άλμα μέσα από το δίχτυ; Αυτό το ρετρό T-Shirt με σχέδια έχει τις ρίζες του στο δυναμικό και νοσταλγικό συναίσθημα της δεκαετίας του '90. Τα μάτια στο καλάθι! Όλα τα λεφτά!
Πλεονεκτήματα
Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριχτή γραμμή
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HV5638-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Μπόστον Σέλτικς Courtside.
Μπόστον Σέλτικς Courtside