Ανδρικό tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Radical AirFlow
Ανδρικό tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το tank top για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
- Στυλ: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.
Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το tank top για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.
Ριζική καινοτομία
Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.
Επαναστατική κατασκευή
Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα. Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει προσφέρει αξιόπιστη άνεση και ανθεκτικότητα.
Επαναστατική άνεση
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Το εξαιρετικά αεριζόμενο πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή και λεία αίσθηση στο σώμα σου.
- Η σχεδίαση έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για λιγότερους περιορισμούς.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λογότυπο ACG στο στήθος
- Υφαντή ετικέτα αριστερά στο τελείωμα
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
- Στυλ: IW0767-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG Radical AirFlow
Ένα φορητό μικροκλίμα που φέρνει δροσιά στα εξαιρετικά ζεστά μονοπάτια.
Σχεδίαση για
Αγώνες σε ανώμαλο δρόμο
Καινοτομία για
Διατήρηση της δροσερής αίσθησης
Αερισμός για