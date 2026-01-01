Ανδρικό tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Radical AirFlow

ACG Radical AirFlow

109,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτό το tank top για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, και έχει αποδώσει κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Ριζική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα. Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει προσφέρει αξιόπιστη άνεση και ανθεκτικότητα.

Επαναστατική άνεση

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.