Ανδρικό T-Shirt Nike NBA Σικάγο Μπουλς Courtside σε τετράγωνη γραμμή

Σικάγο Μπουλς Courtside

31,49 € 44,99 € Έκπτωση 30

Δείξε την αγάπη σου για τους Μπουλς στις καλές και τις κακές στιγμές, ως σωστός fan, με αυτό το T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή.

Πλεονεκτήματα Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.