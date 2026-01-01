Ανδρικό T-Shirt Nike NBA Σικάγο Μπουλς Courtside σε τετράγωνη γραμμή

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Σικάγο Μπουλς Courtside
Ανδρικό T-Shirt Nike NBA σε τετράγωνη γραμμή
Έκπτωση 30
Δείξε την αγάπη σου για τους Μπουλς στις καλές και τις κακές στιγμές, ως σωστός fan, με αυτό το T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HV6795-010
Σικάγο Μπουλς Courtside
Έκπτωση 30
Δείξε την αγάπη σου για τους Μπουλς στις καλές και τις κακές στιγμές, ως σωστός fan, με αυτό το T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή.
Πλεονεκτήματα
Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ριχτή γραμμή
- Λαιμόκοψη σε ριμπ ύφανση
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HV6795-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Σικάγο Μπουλς Courtside
Έκπτωση 30