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Ανδρικό T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside σε τετράγωνη γραμμή - Μαύρο

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Ανδρικό T-Shirt Nike NBA σε τετράγωνη γραμμή

Έκπτωση 30
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Δείξε την αγάπη σου για τους Σέλτικς στις καλές και τις κακές στιγμές, ως σωστός fan, με αυτό το T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: HV6242-010

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Έκπτωση 30

Δείξε την αγάπη σου για τους Σέλτικς στις καλές και τις κακές στιγμές, ως σωστός fan, με αυτό το T-Shirt σε τετράγωνη γραμμή.

Πλεονεκτήματα

Το βαμβακερό ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή και ελαφρώς χυτή εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριχτή γραμμή
  • Λαιμόκοψη σε ριμπ ύφανση
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: HV6242-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό T-Shirt Nike NBA Μπόστον Σέλτικς Courtside σε τετράγωνη γραμμή

    Μπόστον Σέλτικς Courtside

    Έκπτωση 30

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