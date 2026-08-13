 
εικόνα 1 από 5
Ανδρικό T-Shirt Nike "City Pack" - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike "City Pack"

Ανδρικό T-Shirt

39,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η σειρά Air Max είναι γεμάτη ξεχωριστούς χαρακτήρες, ο καθένας με το δικό του προσωπικό στιλ. Ας τους τιμήσουμε.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Στυλ: IQ3765-070

Nike "City Pack"

39,99 €

Η σειρά Air Max είναι γεμάτη ξεχωριστούς χαρακτήρες, ο καθένας με το δικό του προσωπικό στιλ. Ας τους τιμήσουμε.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Στυλ: IQ3765-070

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Ανδρικό T-Shirt Nike "City Pack"

Nike "City Pack"

39,99 €

Ολοκλήρωσε το look