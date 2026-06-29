Ανδρικό T-Shirt Jordan '85 NBA Statement Σικάγο Μπουλς Courtside

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό T-shirt Statement με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.
Σικάγο Μπουλς Courtside
Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό T-shirt Statement με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.
Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Σικάγο Μπουλς Courtside