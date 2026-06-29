Ανδρικό T-Shirt Jordan '85 NBA Statement Σικάγο Μπουλς Courtside

Σικάγο Μπουλς Courtside

27,99 € 39,99 € Έκπτωση 30

Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό T-shirt Statement με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.

Πλεονεκτήματα Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση.