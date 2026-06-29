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Ανδρικό T-Shirt Jordan '85 NBA Statement Σικάγο Μπουλς Courtside - Λευκό

Σικάγο Μπουλς Courtside

Ανδρικό T-Shirt Jordan '85 NBA Statement

Έκπτωση 30
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Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό T-shirt Statement με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: IF4523-100

Σικάγο Μπουλς Courtside

Έκπτωση 30

Αγαπάς τους Μπουλς. Δείξτο από την καρδιά σου! Δείξε την αφοσίωσή σου στην ομάδα με αυτό το ξεχωριστό T-shirt Statement με σχέδιο σε σχήμα σταγόνας που μοιάζει να έχει φτιαχτεί με σπρέι.

Πλεονεκτήματα

Το βαρύ βαμβακερό ύφασμα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λαιμόκοψη σε ριμπ ύφανση
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
  • Στυλ: IF4523-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4.5 αστέρια

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Ανδρικό T-Shirt Jordan '85 NBA Statement Σικάγο Μπουλς Courtside

Σικάγο Μπουλς Courtside

Έκπτωση 30

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