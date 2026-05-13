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Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG - Μαύρο

Nike ACG

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT

49,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IH1316-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Nike ACG

49,99 €

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