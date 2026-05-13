Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IH1316-010