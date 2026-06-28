Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.
Nike ACG
Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3 αστέρια
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG