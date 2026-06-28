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Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG - Summit White

Nike ACG

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT

49,99 €
Summit White
Μαύρο
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Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IR6985-121

Nike ACG

49,99 €

Αυτό το T-Shirt είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους και διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνεση όλη μέρα. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IR6985-121

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

3 αστέρια

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Nike ACG

49,99 €

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