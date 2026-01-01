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Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG - Μαύρο

Nike ACG

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT

54,99 €
Μαύρο
Summit White
Violet Dust
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Αυτό το μπλουζάκι είναι ανθεκτικό και άνετο. Κατασκευασμένο με τεχνολογία Dri-FIT, απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση. Οι ριχτοί ώμοι και η ριχτή εφαρμογή προσφέρουν χαλαρή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Αυτό το μπλουζάκι είναι ανθεκτικό και άνετο. Κατασκευασμένο με τεχνολογία Dri-FIT, απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση. Οι ριχτοί ώμοι και η ριχτή εφαρμογή προσφέρουν χαλαρή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IH1288-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

    Nike ACG

    54,99 €

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