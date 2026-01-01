Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Αυτό το μπλουζάκι είναι ανθεκτικό και άνετο. Κατασκευασμένο με τεχνολογία Dri-FIT, απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση. Οι ριχτοί ώμοι και η ριχτή εφαρμογή προσφέρουν χαλαρή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IH1288-010