Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT Nike ACG

Nike ACG
Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT
Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Αυτό το μπλουζάκι είναι ανθεκτικό και άνετο. Κατασκευασμένο με τεχνολογία Dri-FIT, απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση. Οι ριχτοί ώμοι και η ριχτή εφαρμογή προσφέρουν χαλαρή αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IH1288-010
Nike ACG
Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Αυτό το μπλουζάκι είναι ανθεκτικό και άνετο. Κατασκευασμένο με τεχνολογία Dri-FIT, απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση. Οι ριχτοί ώμοι και η ριχτή εφαρμογή προσφέρουν χαλαρή αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IH1288-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike ACG.
Nike ACG