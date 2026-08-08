triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT ACG - Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT

54,99 €
Summit White
Μαύρο/Light Orewood Brown
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IM6177-121

ACG

54,99 €

Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ραμμένη ετικέτα ACG
  • 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White
  • Στυλ: IM6177-121

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

4 αστέρια

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT ACG

ACG

54,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 8