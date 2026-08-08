Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT ACG

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.
ACG
Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG