Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT ACG

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Ανακυκλωμένα υλικά
ACG
Ανδρικό T-Shirt Dri-FIT
54,99 €
Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IM6179-010
ACG
54,99 €
Αυτό το ανθεκτικό T-Shirt με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα είναι σχεδιασμένο για υπαίθριες δραστηριότητες. Το βαρύ ύφασμα και η ριχτή γραμμή σας χαρίζουν μια δομημένη και άνετη αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ραμμένη ετικέτα ACG
- 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IM6179-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,84 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG
54,99 €