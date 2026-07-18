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Ανδρικό T-Shirt Air Jordan 85 - Old Royal

Air Jordan 85

Ανδρικό T-Shirt

34,99 €
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Αυτό το κλασικό T-Shirt από άνετο βαμβακερό ύφασμα έχει απαλή αίσθηση και αποτελεί ιδανική επιλογή για καθημερινή χρήση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Old Royal
  • Στυλ: IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

Αυτό το κλασικό T-Shirt από άνετο βαμβακερό ύφασμα έχει απαλή αίσθηση και αποτελεί ιδανική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Old Royal
  • Στυλ: IF3910-417

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.3 αστέρια

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Ανδρικό T-Shirt Air Jordan 85

Air Jordan 85

34,99 €

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