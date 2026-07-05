Ανδρικό T-Shirt Air Jordan 85 με σχέδια

Δείξε την αγάπη σου για τον GOAT με αυτό το εντυπωσιακό T-Shirt με σχέδιο, φτιαγμένο από άνετο βαμβακερό ύφασμα για ανθεκτική, καθημερινή χρήση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Varsity Maize/Lucky Green

Στυλ: II5387-741