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Ανδρικό T-Shirt Air Jordan 85 με σχέδια - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Ανδρικό T-Shirt με σχέδια

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Δείξε την αγάπη σου για τον GOAT με αυτό το εντυπωσιακό T-Shirt με σχέδιο, φτιαγμένο από άνετο βαμβακερό ύφασμα για ανθεκτική, καθημερινή χρήση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Varsity Maize/Lucky Green
  • Στυλ: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Δείξε την αγάπη σου για τον GOAT με αυτό το εντυπωσιακό T-Shirt με σχέδιο, φτιαγμένο από άνετο βαμβακερό ύφασμα για ανθεκτική, καθημερινή χρήση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Varsity Maize/Lucky Green
  • Στυλ: II5387-741

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

5 αστέρια

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Ανδρικό T-Shirt Air Jordan 85 με σχέδια

Air Jordan 85

39,99 €

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