Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz

εικόνα 1 από 6
Carlos Alcaraz
Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT
39,99 €
Δείξε την αγάπη σου για τον Carlos Alcaraz καθώς συμμετέχει στο πιο καυτό τουρνουά της Νέας Υόρκης. Αυτό το T-Shirt διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για στεγνή αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Ash
- Στυλ: IM6121-647
Carlos Alcaraz
39,99 €
Δείξε την αγάπη σου για τον Carlos Alcaraz καθώς συμμετέχει στο πιο καυτό τουρνουά της Νέας Υόρκης. Αυτό το T-Shirt διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για στεγνή αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το μπάσκετ, αφιερωμένες στην πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ της πόλης.
- Σύμμεικτο βαμβακερό ύφασμα με απαλή υφή και βουρτσισμένο φινίρισμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 57% βαμβάκι / 43% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Ash
- Στυλ: IM6121-647
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz
39,99 €