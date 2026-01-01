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Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT

39,99 €
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Δείξε την αγάπη σου για τον Carlos Alcaraz καθώς συμμετέχει στο πιο καυτό τουρνουά της Νέας Υόρκης. Αυτό το T-Shirt διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για στεγνή αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Ash
  • Στυλ: IM6121-647

Carlos Alcaraz

39,99 €

Δείξε την αγάπη σου για τον Carlos Alcaraz καθώς συμμετέχει στο πιο καυτό τουρνουά της Νέας Υόρκης. Αυτό το T-Shirt διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για στεγνή αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το μπάσκετ, αφιερωμένες στην πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ της πόλης.
  • Σύμμεικτο βαμβακερό ύφασμα με απαλή υφή και βουρτσισμένο φινίρισμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 57% βαμβάκι / 43% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Ash
  • Στυλ: IM6121-647

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz

    Carlos Alcaraz

    39,99 €