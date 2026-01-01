Ανδρικό T-Shirt τένις NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz

Δείξε την αγάπη σου για τον Carlos Alcaraz καθώς συμμετέχει στο πιο καυτό τουρνουά της Νέας Υόρκης. Αυτό το T-Shirt διαθέτει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για στεγνή αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Ash

Στυλ: IM6121-647