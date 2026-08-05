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Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Nike Dri-FIT Ισπανία Practice - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Ανακυκλωμένα υλικά

Ισπανία Practice

Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Nike Dri-FIT

34,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Η ομάδα σου είναι όλος σου ο κόσμος και νιώθεις περηφάνια όταν υποστηρίζεις τη χώρα σου. Με αυτό το απαλό, ανάλαφρο T-Shirt, δείχνεις σε όλους την περηφάνια που νιώθεις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Στυλ: FQ3676-687

Ισπανία Practice

34,99 €

Η ομάδα σου είναι όλος σου ο κόσμος και νιώθεις περηφάνια όταν υποστηρίζεις τη χώρα σου. Με αυτό το απαλό, ανάλαφρο T-Shirt, δείχνεις σε όλους την περηφάνια που νιώθεις.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Στυλ: FQ3676-687

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Nike Dri-FIT Ισπανία Practice

Ισπανία Practice

34,99 €

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