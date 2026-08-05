Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Nike Dri-FIT Ισπανία Practice

Ισπανία Practice

34,99 €

Η ομάδα σου είναι όλος σου ο κόσμος και νιώθεις περηφάνια όταν υποστηρίζεις τη χώρα σου. Με αυτό το απαλό, ανάλαφρο T-Shirt, δείχνεις σε όλους την περηφάνια που νιώθεις.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.