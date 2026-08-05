Ανδρικό T-Shirt μπάσκετ Nike Dri-FIT Ισπανία Practice

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η ομάδα σου είναι όλος σου ο κόσμος και νιώθεις περηφάνια όταν υποστηρίζεις τη χώρα σου. Με αυτό το απαλό, ανάλαφρο T-Shirt, δείχνεις σε όλους την περηφάνια που νιώθεις.
Ισπανία Practice
Η ομάδα σου είναι όλος σου ο κόσμος και νιώθεις περηφάνια όταν υποστηρίζεις τη χώρα σου. Με αυτό το απαλό, ανάλαφρο T-Shirt, δείχνεις σε όλους την περηφάνια που νιώθεις.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Ισπανία Practice