Ανδρικό puffer τζάκετ Air Jordan

Ανακυκλωμένα υλικά
Air Jordan
Ανδρικό puffer τζάκετ
Όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, είναι ώρα για ένα φουσκωτό μπουφάν. Αυτό το κομμάτι διαθέτει εμπριμέ μοτίβο σε όλη την επιφάνεια, εμπνευσμένο από μια εμβληματική αφίσα του MJ και γέμισμα με μόνωση από πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς. Φόρεσέ το και απόλαυσε τη μοναδική ζεστασιά που προσφέρει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail
- Στυλ: HV0629-133
Air Jordan
Όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, είναι ώρα για ένα φουσκωτό μπουφάν. Αυτό το κομμάτι διαθέτει εμπριμέ μοτίβο σε όλη την επιφάνεια, εμπνευσμένο από μια εμβληματική αφίσα του MJ και γέμισμα με μόνωση από πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς. Φόρεσέ το και απόλαυσε τη μοναδική ζεστασιά που προσφέρει.
Πλεονεκτήματα
- Η μόνωση από πούπουλα προσφέρει ζεστή εφαρμογή χωρίς πρόσθετο βάρος, για ανάλαφρη κατασκευή που συγκρατεί τη θερμότητα.
- Το ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τις καιρικές συνθήκες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εισαγόμενο προϊόν
- Σώμα/επένδυση/γέμισμα ενθέτων: 100% πολυέστερ. Γέμισμα: τουλάχιστον 75% πούπουλα γκρι πάπιας (έκδοση APA: 75% πούπουλα γκρι πάπιας / 25% φτερά).
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail
- Στυλ: HV0629-133
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan