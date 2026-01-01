Ανδρικό puffer τζάκετ Air Jordan

Όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, είναι ώρα για ένα φουσκωτό μπουφάν. Αυτό το κομμάτι διαθέτει εμπριμέ μοτίβο σε όλη την επιφάνεια, εμπνευσμένο από μια εμβληματική αφίσα του MJ και γέμισμα με μόνωση από πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς. Φόρεσέ το και απόλαυσε τη μοναδική ζεστασιά που προσφέρει.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail

Στυλ: HV0629-133