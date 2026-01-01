Ανδρικό crew Springboks από French Terry ύφασμα

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Springboks
Ανδρικό crew από French Terry ύφασμα
64,99 €
Η κλασική άνεση συναντά τη ζεστασιά, έτσι ώστε αυτό το crew από French Terry ύφασμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Διαθέτει κεντημένο έμβλημα των Springboks και Swoosh.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Στυλ: IU4611-330
Springboks
64,99 €
Η κλασική άνεση συναντά τη ζεστασιά, έτσι ώστε αυτό το crew από French Terry ύφασμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Διαθέτει κεντημένο έμβλημα των Springboks και Swoosh.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι/20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Στυλ: IU4611-330
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Springboks
64,99 €