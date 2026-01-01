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Ανδρικό crew Springboks από French Terry ύφασμα - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Ανδρικό crew από French Terry ύφασμα

64,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η κλασική άνεση συναντά τη ζεστασιά, έτσι ώστε αυτό το crew από French Terry ύφασμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Διαθέτει κεντημένο έμβλημα των Springboks και Swoosh.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Στυλ: IU4611-330

Springboks

64,99 €

Η κλασική άνεση συναντά τη ζεστασιά, έτσι ώστε αυτό το crew από French Terry ύφασμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Διαθέτει κεντημένο έμβλημα των Springboks και Swoosh.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80% βαμβάκι/20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Στυλ: IU4611-330

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό crew Springboks από French Terry ύφασμα

    Springboks

    64,99 €

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