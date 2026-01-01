Ανδρικό crew Springboks από French Terry ύφασμα

Η κλασική άνεση συναντά τη ζεστασιά, έτσι ώστε αυτό το crew από French Terry ύφασμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Διαθέτει κεντημένο έμβλημα των Springboks και Swoosh.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Gorge Green/University Gold/University Gold

Στυλ: IU4611-330