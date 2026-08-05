Ανδρικό chino παντελόνι Dri-FIT σε στενή γραμμή Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το chino παντελόνι σε προσαρμοσμένη γραμμή αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Σχεδίαση με έξι τσέπες

Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά είναι ιδανική για απαραίτητα μικροαντικείμενα. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.