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Ανδρικό chino παντελόνι Dri-FIT σε στενή γραμμή Nike 24.7 PerfectStretch - Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike 24.7 PerfectStretch

Ανδρικό chino παντελόνι Dri-FIT σε στενή γραμμή

119,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Μαύρο/Dark Obsidian
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το chino παντελόνι σε προσαρμοσμένη γραμμή αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το chino παντελόνι σε προσαρμοσμένη γραμμή αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Σχεδίαση με έξι τσέπες

Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά είναι ιδανική για απαραίτητα μικροαντικείμενα. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η ελαστική ζώνη και οι θηλιές προσφέρουν σταθερή εφαρμογή.
  • Αυτό το προϊόν έχει αντηλιακή προστασία UVA και UVB στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στην αριστερή ραφή της ζώνης
  • Θηλιές ζώνης με συγκολλητή ραφή
  • Φερμουάρ μπροστά με κούμπωμα με κόπιτσα
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6918-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 32/34 και έχει ύψος 1,85 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 42/32 και έχει ύψος 1,80 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (26)

4.6 αστέρια

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Ανδρικό chino παντελόνι Dri-FIT σε στενή γραμμή Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Ολοκλήρωσε το look

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Ειδική σχεδίαση για άνεση όλη μέρα

Μια νέα συλλογή με κομψή εμφάνιση και πολυτελή αίσθηση.

"Κάνε αυτό που αγαπάς με άνεση, πάντα και παντού".

– Ishod Wair, σκέιτερ 24.7

PerfectStretch

Το PerfectStretch είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις. Δίνει άνεση και διακριτικό στιλ που δεν περνάει απαρατήρητο.

Κομψή εμφάνιση

Δώσ' τα όλα φορώντας κομψά ρούχα από ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις.