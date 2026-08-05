Ανδρικό chino παντελόνι Dri-FIT σε στενή γραμμή Nike 24.7 PerfectStretch

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το chino παντελόνι σε προσαρμοσμένη γραμμή αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Nike 24.7 PerfectStretch
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το chino παντελόνι σε προσαρμοσμένη γραμμή αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά είναι ιδανική για απαραίτητα μικροαντικείμενα. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Μια νέα συλλογή με κομψή εμφάνιση και πολυτελή αίσθηση.
– Ishod Wair, σκέιτερ 24.7
Το PerfectStretch είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις. Δίνει άνεση και διακριτικό στιλ που δεν περνάει απαρατήρητο.
Δώσ' τα όλα φορώντας κομψά ρούχα από ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις.