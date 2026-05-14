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Ανδρικό χαλαρό παντελόνι chino Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch - Μαύρο/Dark Smoke Grey

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike 24.7 PerfectStretch

Ανδρικό χαλαρό παντελόνι chino Dri-FIT

119,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το χαλαρό chino παντελόνι αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το χαλαρό chino παντελόνι αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Σχεδίαση με έξι τσέπες

Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά επιτρέπει την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η ελαστική ζώνη και οι θηλιές προσφέρουν σταθερή εφαρμογή.
  • Οι τσέπες πίσω έχουν κλείσιμο με φερμουάρ.
  • Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στην αριστερή ραφή της ζώνης
  • Θηλιές στη ζώνη με συγκολλητή ραφή
  • Φερμουάρ μπροστά που κλείνει με κόπιτσα
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6941-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (4)

5 αστέρια

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Ανδρικό χαλαρό παντελόνι chino Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

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