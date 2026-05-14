Ανδρικό χαλαρό παντελόνι chino Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το χαλαρό chino παντελόνι αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Nike 24.7 PerfectStretch
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το χαλαρό chino παντελόνι αξιοποιεί απόλυτα το ύφασμα PerfectStretch, συνδυάζοντάς το με άφθονο χώρο αποθήκευσης και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά επιτρέπει την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch