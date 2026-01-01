Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club

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Dallas Cowboys Logo Club
Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NFL
Έκπτωση 30
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Club Logo έχει εντυπωσιακά σχέδια και υλικό επένδυσης από άνετο φλις, για να σε βοηθήσει να δείχνεις την υποστήριξή σου στην ομάδα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
- Στυλ: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
Έκπτωση 30
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Club Logo έχει εντυπωσιακά σχέδια και υλικό επένδυσης από άνετο φλις, για να σε βοηθήσει να δείχνεις την υποστήριξή σου στην ομάδα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπη μπροστά
- Κουκούλα με ρυθμιζόμενο κορδόνι που σφίγγει
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
- Στυλ: IO8993-419
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Dallas Cowboys Logo Club
Έκπτωση 30