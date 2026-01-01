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Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NFL

Έκπτωση 30
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Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Club Logo έχει εντυπωσιακά σχέδια και υλικό επένδυσης από άνετο φλις, για να σε βοηθήσει να δείχνεις την υποστήριξή σου στην ομάδα στις χαμηλές θερμοκρασίες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
  • Στυλ: IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

Έκπτωση 30

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Club Logo έχει εντυπωσιακά σχέδια και υλικό επένδυσης από άνετο φλις, για να σε βοηθήσει να δείχνεις την υποστήριξή σου στην ομάδα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη μπροστά
  • Κουκούλα με ρυθμιζόμενο κορδόνι που σφίγγει
  • 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy
  • Στυλ: IO8993-419

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NFL Dallas Cowboys Logo Club

    Dallas Cowboys Logo Club

    Έκπτωση 30

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