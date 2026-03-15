Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Σικάγο Μπουλς Club

Απαλό φλις και το στιλ των Μπουλς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Λευκό

Στυλ: HM9872-657