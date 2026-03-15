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Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Σικάγο Μπουλς Club - University Red/Λευκό

Σικάγο Μπουλς Club

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA

74,99 €
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Απαλό φλις και το στιλ των Μπουλς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Λευκό
  • Στυλ: HM9872-657

Σικάγο Μπουλς Club

74,99 €

Απαλό φλις και το στιλ των Μπουλς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 79% βαμβάκι / 21% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Λευκό
  • Στυλ: HM9872-657

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Σικάγο Μπουλς Club

Σικάγο Μπουλς Club

74,99 €

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