Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Σικάγο Μπουλς Club

Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Απαλό φλις και το στιλ των Μπουλς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.
Σικάγο Μπουλς Club
Απαλό φλις και το στιλ των Μπουλς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Bardzo fajna bluza
RafałT737750965
Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super
Σικάγο Μπουλς Club