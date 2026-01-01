 
εικόνα 1 από 2
Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Μπρούκλιν Νετς Club - Μαύρο/Λευκό

Μπρούκλιν Νετς Club

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA

74,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Απαλό φλις και το στιλ των Νετς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HM9869-010

Μπρούκλιν Νετς Club

74,99 €

Απαλό φλις και το στιλ των Νετς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 79% βαμβάκι / 21% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HM9869-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Μπρούκλιν Νετς Club.

    Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Μπρούκλιν Νετς Club

    Μπρούκλιν Νετς Club

    74,99 €

    Ολοκλήρωσε το look