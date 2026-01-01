Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Μπρούκλιν Νετς Club

Απαλό φλις και το στιλ των Νετς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HM9869-010