Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA Μπρούκλιν Νετς Club

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Μπρούκλιν Νετς Club
Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Nike NBA
74,99 €
Απαλό φλις και το στιλ των Νετς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: HM9869-010
Μπρούκλιν Νετς Club
74,99 €
Απαλό φλις και το στιλ των Νετς. Αυτό το κομμάτι έχει όλα όσα αγαπάς σε μια μπλούζα με κουκούλα Nike, αλλά και κάτι παραπάνω για τους φίλους της ομάδας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 79% βαμβάκι / 21% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: HM9869-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Μπρούκλιν Νετς Club
74,99 €