Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Jordan Sport Hoop Fleece

Jordan Sport Hoop Fleece
Ανδρικό φούτερ με κουκούλα
Το ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας χαρίζει μοντέρνα εμφάνιση και αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου. Με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Επιπλέον, το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: True Blue
- Στυλ: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Το ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας χαρίζει μοντέρνα εμφάνιση και αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου. Με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Επιπλέον, το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 69% βαμβάκι / 31% πολυέστερ. Επένδυση κουκούλας: 69% βαμβάκι/31% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: True Blue
- Στυλ: IM7551-485
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Jordan Sport Hoop Fleece.
Jordan Sport Hoop Fleece