Ανδρικό φούτερ με κουκούλα Jordan Sport Hoop Fleece

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Το ανάλαφρο φλις κορυφαίας ποιότητας χαρίζει μοντέρνα εμφάνιση και αίσθηση εντός και εκτός γηπέδου. Με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο. Επιπλέον, το ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.