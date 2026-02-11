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Ανδρικό φούτερ με κουκούλα από French Terry ύφασμα Nike Club - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό

Nike Club

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα από French Terry ύφασμα

64,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Obsidian/Obsidian/Λευκό
Light Magenta/Light Magenta/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Nike Club είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα. Η κλασική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Αυτή η μπλούζα με κουκούλα Nike Club είναι φτιαγμένη από απαλό French Terry ύφασμα. Η κλασική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.

Πλεονεκτήματα

  • Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.
  • Η κουκούλα από φλις διπλής στρώσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη απαλότητα και ζεστασιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Στρογγυλό πλεκτό κορδόνι που σφίγγει
  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
  • Μεγάλη τσέπη
  • Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 80-84% βαμβάκι / 16-20% πολυέστερ.
  • Τα ποσοστά των υλικών ενδέχεται να διαφέρουν. Έλεγξε την ετικέτα για την πραγματική περιεκτικότητα.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: FN3866-063

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

3.8 αστέρια

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα από French Terry ύφασμα Nike Club

Nike Club

64,99 €

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