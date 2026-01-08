Ανδρικό φούτερ για μπάσκετ με κουκούλα Jordan Flight Σικάγο Μπουλς

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με ένα φούτερ με κουκούλα που σου προσφέρει ζεστασιά.
Σικάγο Μπουλς
Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με ένα φούτερ με κουκούλα που σου προσφέρει ζεστασιά.
Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Σικάγο Μπουλς