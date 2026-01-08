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Ανδρικό φούτερ για μπάσκετ με κουκούλα Jordan Flight Σικάγο Μπουλς - Anthracite/Λευκό

Σικάγο Μπουλς

Ανδρικό φούτερ για μπάσκετ με κουκούλα Jordan Flight

119,99 €
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Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με ένα φούτερ με κουκούλα που σου προσφέρει ζεστασιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Λευκό
  • Στυλ: HV9794-060

Σικάγο Μπουλς

119,99 €

Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με ένα φούτερ με κουκούλα που σου προσφέρει ζεστασιά.

Πλεονεκτήματα

Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% βαμβάκι. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 96% βαμβάκι / 4% ελαστάν.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Λευκό
  • Στυλ: HV9794-060

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Ανδρικό φούτερ για μπάσκετ με κουκούλα Jordan Flight Σικάγο Μπουλς

Σικάγο Μπουλς

119,99 €

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