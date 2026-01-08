Ανδρικό φούτερ για μπάσκετ με κουκούλα Jordan Flight Σικάγο Μπουλς

Σικάγο Μπουλς

119,99 €

Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με ένα φούτερ με κουκούλα που σου προσφέρει ζεστασιά.

Πλεονεκτήματα Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.