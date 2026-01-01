Ανδρικό φούτερ από French Terry ύφασμα με crew λαιμόκοψη Nike Club Rules

Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Βασιστήκαμε στο κλασικό στιλ του γηπέδου και το ανατρέψαμε με αυτό το φούτερ με στρογγυλή λαιμόκοψη από French Terry ύφασμα. Η απαλή μπουκλέ ύφανση στο εξωτερικό σε συνδυασμό με τις ριμπ λεπτομέρειες χαρίζουν φθαρμένη όψη. Η εφαρμογή του; Ξέχασε την εφαρμοστή γραμμή. Είναι φαρδιά και άνετη.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Μαύρο

Στυλ: IR0981-133