Ανδρικό φούτερ από French Terry ύφασμα με crew λαιμόκοψη Nike Club Rules

Nike Club Rules
Ανδρικό φούτερ από French Terry ύφασμα με crew λαιμόκοψη
Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Βασιστήκαμε στο κλασικό στιλ του γηπέδου και το ανατρέψαμε με αυτό το φούτερ με στρογγυλή λαιμόκοψη από French Terry ύφασμα. Η απαλή μπουκλέ ύφανση στο εξωτερικό σε συνδυασμό με τις ριμπ λεπτομέρειες χαρίζουν φθαρμένη όψη. Η εφαρμογή του; Ξέχασε την εφαρμοστή γραμμή. Είναι φαρδιά και άνετη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Μαύρο
- Στυλ: IR0981-133
Nike Club Rules
Ο μοναδικός μας κανόνας είναι να σπάμε τους κανόνες. Βασιστήκαμε στο κλασικό στιλ του γηπέδου και το ανατρέψαμε με αυτό το φούτερ με στρογγυλή λαιμόκοψη από French Terry ύφασμα. Η απαλή μπουκλέ ύφανση στο εξωτερικό σε συνδυασμό με τις ριμπ λεπτομέρειες χαρίζουν φθαρμένη όψη. Η εφαρμογή του; Ξέχασε την εφαρμοστή γραμμή. Είναι φαρδιά και άνετη.
Πλεονεκτήματα
- Ραμμένα γράμματα σε σήμα πίσω για εντυπωσιακό στιλ.
- Σχεδιασμένο με αίσθηση εσωτερικού προς τα έξω, το French Terry ύφασμα έχει λεία υφή στο εσωτερικό και απαλή μπουκλέ ύφανση στο εξωτερικό.
- Ρυθμιζόμενο ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα για εξατομικευμένη εφαρμογή.
- προσθήκη φάσας
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σήμα NikeCourt
- Μεγάλη τσέπη
- Ριμπ ύφανση στις μανσέτες
- Σώμα: 88% βαμβάκι / 12% πολυέστερ. Ριμπ ύφανση: 98% βαμβάκι / 2% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 88% βαμβάκι / 12% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Μαύρο
- Στυλ: IR0981-133
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,83 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club Rules