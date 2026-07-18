Ανδρικό φλις cargo σορτς Nike Club

Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτό το κλασικό σορτς. Με λεία υφή στο εξωτερικό και εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό, το φλις με χνουδωτή υφή χαρίζει αξιόπιστη άνεση.
Nike Club
Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτό το κλασικό σορτς. Με λεία υφή στο εξωτερικό και εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό, το φλις με χνουδωτή υφή χαρίζει αξιόπιστη άνεση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.4 αστέρια
Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Great pair of cargo shorts
Nike 270
[This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Vacation gear
Th117
[This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike Club