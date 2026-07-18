Ανδρικό φλις cargo σορτς Nike Club

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτό το κλασικό σορτς. Με λεία υφή στο εξωτερικό και εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό, το φλις με χνουδωτή υφή χαρίζει αξιόπιστη άνεση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό

Στυλ: FN3525-063