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Ανδρικό φλις cargo σορτς Nike Club - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό

Nike Club

Ανδρικό φλις cargo σορτς

54,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτό το κλασικό σορτς. Με λεία υφή στο εξωτερικό και εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό, το φλις με χνουδωτή υφή χαρίζει αξιόπιστη άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: FN3525-063

Nike Club

54,99 €

Η λιτή σχεδίαση συναντά το καθημερινό στιλ σε αυτό το κλασικό σορτς. Με λεία υφή στο εξωτερικό και εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό, το φλις με χνουδωτή υφή χαρίζει αξιόπιστη άνεση.

Πλεονεκτήματα

  • Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του δομημένου σχήματος.
  • Η σχεδίαση σε κανονική γραμμή δίνει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς.
  • Η τσέπη πίσω και οι τσέπες για τα χέρια χωράνε τα περισσότερα κινητά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura
  • Μήκος μέχρι το γόνατο
  • Ελαστική ζώνη με στρογγυλό πλεκτό κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 80-81% βαμβάκι / 19-20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων) / πίσω τσέπη: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: FN3525-063

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,80 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 2XL και έχει ύψος 1,88 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (31)

4.4 αστέρια

  • Snap buttons come off!

    teodori101942683

    Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.

  • Great pair of cargo shorts

    Nike 270

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Vacation gear

    Th117

    [This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Ανδρικό φλις cargo σορτς Nike Club

Nike Club

54,99 €

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